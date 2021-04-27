Різка відповідь Анкари можлива, – Печій про відносини США та Туреччини

Всього за 2 дні до заяви Байдена про геноцид вірмен, Туреччині завдали куди більш нищівний удар. США повністю виключили Туреччину з програми виробництва винищувачів F-35.

Про це сказав Олексій Печій в своєму блозі "Теории заговора". Він додав, що попри виключення з програми, представниця Пентагону Джессіка Максвелл змовчала, чи приймуть Туреччину, якщо та усуне спірне питання.

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Журналіст вважає, що тепер навряд чи Ердоган піде на повний розрив відносин з США через визнання геноциду вірмен.

Звичайно, різка відповідь Анкари можлива, але тільки в тому випадку, якщо особисто Ердоган вирішить, що заява Байдена б'є по його репутації,

– наголосив Печій.

Зверніть увагу!

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив заяву, в якій

в Османській імперії.

Він нагадав, що буквально в 2020 році, Азербайджан за допомогою Туреччини відбив більшу частину території Нагірного Карабаху. І в цьому епізоді протистояння з вірменами Ердоган вийшов на коні, сказав журналіст.

"Крім того, у 2020 році він завдав великого удару і по християнству в цілому, коли собор святої Софії перетворив в мечеть. Тому заява Байдена для Ердогана – швидше укол, але не поразка", – вважає Печій.

Чи зіпсуються відносини США та Туреччини

Журналіст наголосив, що після слів Байдена відносини між США і Туреччиною, без сумніву, зіпсуються. Втім, не критично.

"Відносини двох країн і так сильно підірвані. Не думаю, що через дефініції "геноцид" відносини повністю розваляться. Звичайно, в Анкарі якийсь час будуть робити певні заяви, але не більше", – спрогнозував журналіст.

Як відреагували у Туреччині

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обурився заявою Байдена і сказав, що вона підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також відреагував на визнання геноциду. Він заявив, що спроби політизувати події 1915 року і перетворити їх "у знаряддя тиску на Анкару" не принесуть користі.

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