У київському метро будуть оновлення графіку руху поїздів: що зміниться

У Києві з понеділка, 3 червня, зміниться графік руху поїздів у метро. Мовиться про інтервали між рухами поїздів.

Раніше у "Київському метрополітені" пояснювали, що зміни в руху поїздів пов'язані з дефіцитом працівників. Він виник через вимушену міграцію та мобілізаційну роботу у зв'язку з воєнним станом.

Дивіться також КП "Київський метрополітен" продовжить будувати метро в бік житлового масиву Виноградар

У метро Києва оновлять графіку руху поїздів

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Після нововведень, інтервали між поїздами становитимуть:

у пікові години орієнтовно 3 – 4 хвилини;

у міжпікові – 6:00 – 6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6 – 7 хвилин.

Представники КМДА також запевнили, що безпека руху поїздів забезпечена. А обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

У київському метро не вистачає працівників

У КП "Київський метрополітен" зазначали, що найближчим часом у метро української столиці змінять графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Представники КП "Київський метрополітен" зазначили, що підприємство наразі переживає гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема, не вистачає машиністів електропоїздів, електромеханіків, а також токарів і слюсарів за відповідними напрямами.

У "Київський метрополітен" зазначили, що постійно проводять посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Проте метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Як приклад, у КП навели, що машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше ніж 12 місяців.

Водночас у підприємстві нагадали, що підземні станції столичного метро є спорудами подвійного призначення. Та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог для десятків тисяч киян і гостей столиці.