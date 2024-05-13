Скільки коштує будівництво
Загальна бюджетна вартість проєкту становить 13 956 843 711,13 гривень. Пропозиції від підрядників прийматимуться до 28 травня 2024 року.
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Рішення про проведення тендеру було прийнято після того, як у грудні 2023 року Київський метрополітен судовим рішенням розірвав договір з попереднім підрядником, АТ "Київметробуд".
У КП "Київський метрополітен" підкреслюють – метро до Виноградаря має забезпечити мешканців Виноградаря та Подільського району ефективним та швидкісним громадським транспортом.
Що вже встигли зробити
Як зазначають у КП "Київський метрополітен", на ділянці будівництва вже завершено роботи з прокладання правого перегінного тунелю довжиною майже 1250 метрів, який з'єднує станції "Мостицька" і "Сирець".
Крім цього, було зведено основу для суміщеної тягової підстанції, проведено часткове будівництво двоярусних тунелів і виконано монтаж металоконструкцій для укріплення котловану, включаючи роботи з видалення ґрунту.
Що відомо про будівництво метро до Виноградаря
- Будівництво метро до густонаселеного мікрорайону Виноградар у Києві затягується. Спочатку обіцяли відкриття у грудні 2021 року, але потім терміни були перенесені на рік вперед.
- Відповідальна за будівництво компанія пропонувала знову відтермінувати запуск до 2023 року. Проєкт охоплений скандалами, серед яких зупинка робіт на деяких ділянках і підозри у розкраданні коштів.
- Зокрема, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" припинив співпрацю з компанією "Київметробуд", яка відповідала за розширення метрополітену до мікрорайону Виноградар.
- Головною причиною розриву договору стало недотримання термінів будівництва. На той момент КП "Київський метрополітен" вже виплатив "Київметробуду" аванс у розмірі 4 мільярди гривень, що додало напруги ситуації.
- Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що нові станції не будуть відкриті в заплановані терміни.