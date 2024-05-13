Сколько стоит строительство

Общая бюджетная стоимость проекта составляет 13 956 843 711,13 гривен. Предложения от подрядчиков будут приниматься до 28 мая 2024 года.

Читайте также Кэшбек на все украинское: как это поможет бизнесу

Решение о проведении тендера было принято после того, как в декабре 2023 года Киевский метрополитен судебным решением расторг договор с предыдущим подрядчиком, АО "Киевметрострой".

В КП "Киевский метрополитен" подчеркивают – метро до Виноградаря должно обеспечить жителей Виноградаря и Подольского района эффективным и скоростным общественным транспортом.

Что уже успели сделать

Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", на участке строительства уже завершены работы по прокладке правого перегонного тоннеля длиной почти 1250 метров, который соединяет станции "Мостицкая" и "Сырец".

Кроме этого, было возведено основание для совмещенной тяговой подстанции, проведено частичное строительство двухъярусных тоннелей и выполнен монтаж металлоконструкций для укрепления котлована, включая работы по удалению грунта.

Что известно о строительстве метро до Виноградаря

  • Строительство метро до густонаселенного микрорайона Виноградарь в Киеве затягивается. Сначала обещали открытие в декабре 2021 года, но потом сроки были перенесены на год вперед.
  • Ответственная за строительство компания предлагала снова отсрочить запуск до 2023 года. Проект охвачен скандалами, среди которых остановка работ на некоторых участках и подозрения в хищении средств.
  • В частности, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" прекратил сотрудничество с компанией "Киевметрострой", которая отвечала за расширение метрополитена до микрорайона Виноградарь.
  • Главной причиной разрыва договора стало несоблюдение сроков строительства. На тот момент КП "Киевский метрополитен" уже выплатил "Киевметрострою" аванс в размере 4 миллиарда гривен, что добавило напряжения ситуации.
  • Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что новые станции не будут открыты в запланированные сроки.