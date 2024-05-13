Сколько стоит строительство
Общая бюджетная стоимость проекта составляет 13 956 843 711,13 гривен. Предложения от подрядчиков будут приниматься до 28 мая 2024 года.
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Решение о проведении тендера было принято после того, как в декабре 2023 года Киевский метрополитен судебным решением расторг договор с предыдущим подрядчиком, АО "Киевметрострой".
В КП "Киевский метрополитен" подчеркивают – метро до Виноградаря должно обеспечить жителей Виноградаря и Подольского района эффективным и скоростным общественным транспортом.
Что уже успели сделать
Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", на участке строительства уже завершены работы по прокладке правого перегонного тоннеля длиной почти 1250 метров, который соединяет станции "Мостицкая" и "Сырец".
Кроме этого, было возведено основание для совмещенной тяговой подстанции, проведено частичное строительство двухъярусных тоннелей и выполнен монтаж металлоконструкций для укрепления котлована, включая работы по удалению грунта.
Что известно о строительстве метро до Виноградаря
- Строительство метро до густонаселенного микрорайона Виноградарь в Киеве затягивается. Сначала обещали открытие в декабре 2021 года, но потом сроки были перенесены на год вперед.
- Ответственная за строительство компания предлагала снова отсрочить запуск до 2023 года. Проект охвачен скандалами, среди которых остановка работ на некоторых участках и подозрения в хищении средств.
- В частности, в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" прекратил сотрудничество с компанией "Киевметрострой", которая отвечала за расширение метрополитена до микрорайона Виноградарь.
- Главной причиной разрыва договора стало несоблюдение сроков строительства. На тот момент КП "Киевский метрополитен" уже выплатил "Киевметрострою" аванс в размере 4 миллиарда гривен, что добавило напряжения ситуации.
- Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что новые станции не будут открыты в запланированные сроки.