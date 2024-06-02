В киевском метро будут обновления графика движения поездов: что изменится

В Киеве с понедельника, 3 июня, изменится график движения поездов в метро. Речь идет об интервалах между движениями поездов.

Ранее в "Киевском метрополитене" объясняли, что изменения в движения поездов связаны с дефицитом работников. Он возник из-за вынужденной миграции и мобилизационной работы в связи с военным положением.

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В метро Киева обновят график движения поездов

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности машинистами.

После нововведений, интервалы между поездами будут составлять:

в пиковые часы ориентировочно 3 – 4 минуты;

в межпиковые – 6:00 – 6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6 – 7 минут.

Представители КГГА также заверили, что безопасность движения поездов обеспечена. А обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами.

В киевском метро не хватает работников

В КП "Киевский метрополитен" отмечали, что в ближайшее время в метро украинской столицы изменят графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами увеличат ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы.

Представители КП "Киевский метрополитен" отметили, что предприятие сейчас переживает острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, не хватает машинистов электропоездов, электромехаников, а также токарей и слесарей по соответствующим направлениям.

В "Киевский метрополитен" отметили, что постоянно проводят усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. Однако метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. В качестве примера, в КП привели, что машинист электропоезда, до момента его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев.

В то же время в предприятии напомнили, что подземные станции столичного метро являются сооружениями двойного назначения. И используются круглосуточно как укрытие во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы.