Раніше у "Київському метрополітені" пояснювали, що зміни в руху поїздів пов'язані з дефіцитом працівників. Він виник через вимушену міграцію та мобілізаційну роботу у зв'язку з воєнним станом.

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У метро Києва оновлять графіку руху поїздів

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Після нововведень, інтервали між поїздами становитимуть:

у пікові години орієнтовно 3 – 4 хвилини;

у міжпікові – 6:00 – 6:30 хвилин;

у вихідні дні інтервали залишаються без змін – 6 – 7 хвилин.

Представники КМДА також запевнили, що безпека руху поїздів забезпечена. А обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів.

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У київському метро не вистачає працівників