Ранее в "Киевском метрополитене" объясняли, что изменения в движения поездов связаны с дефицитом работников. Он возник из-за вынужденной миграции и мобилизационной работы в связи с военным положением.

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В метро Киева обновят график движения поездов

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности машинистами.

После нововведений, интервалы между поездами будут составлять:

в пиковые часы ориентировочно 3 – 4 минуты;

в межпиковые – 6:00 – 6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений – 6 – 7 минут.

Представители КГГА также заверили, что безопасность движения поездов обеспечена. А обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами.

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В киевском метро не хватает работников