Робота у Польщі для українців: яка ситуація на ринку праці

Якщо порівнювати із кінцем лютого, коли українці масово виїздили до Польщі, то динаміка на ринку праці трохи змінилась. Вже зараз маємо статистику, про те, що рівень виїзду з Польщі збільшується, адже багато українців повертаються додому.

Про це 24 каналу розповіла представниця агенції працевлатшування Gremi Personal Анна Джоболда. Вона також зазначила, що зараз Польща входить у високий сезон, тому кількість робочих місць зростає. Особливо це стосується сфери обслуговування, логістичної сфери, харчової та багатьох інших.

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Майже 1,1 мільйона українців вже отримали польський номер pesel – з цієї цифри офіційно працевлаштувалися 180 тисяч українців, пояснює експертка.

Зараз спостерігається тенденція, що не вистачає чоловіків для роботи, але польські підприємства намагаються підлаштуватись так, аби була змога працювати жінкам,

– додає Анна Джоболда.

Це номер загальної системи електронного обліку населення, іншими словами цифровий символ, що призначається фізичній особі та дозволяє ідентифікувати її.

За словами Анни Джоболди, не можна не згадати про те, що Польща всіляко зараз намагається продовжити період перебування на своїй території українців, що приїхали після 24 лютого.

У багатьох наших громадян закінчуються дні за біометричним паспортом, але закон про тимчасовий прихисток дозволяє перебувати у Польщі ще протягом 18 місяців, пояснює експертка.

Повторний перетин українсько-польського кордону – яка ситуація

Багато хто вертається додому, однак побоюються, що виїхати знову до тієї ж сусідньої Польщі не буде можливості.

Так, у мережі шириться інформація, що громадянам України відмовляють у повторному перетині українсько-польського кордону відповідно до правил Шенгену. Тобто ті, хто за останні 180 днів 90 з них перебував у Європі, не мають змоги у цей період потрапити до Шенгенської зони.

Юристи пояснюють, що повторний в'їзд в Польщу для українців цілком законний, але лише з чинним закордонним біометричним паспортом. Якщо ви їдете з дітьми, вкрай бажано, щоб і вони теж мали документи.

За словами фахівців, осіб, в яких закордонний біометричний паспорт не протермінований, але разом з тим вичерпані усі 90 днів безвізу, – пропустять на кордоні.

Детальніше про ринок праці в Польщі: дивіться відео