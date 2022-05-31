Работа в Польше для украинцев: какая ситуация на рынке труда

Если сравнивать с концом февраля, когда украинцы массово выезжали в Польшу, то динамика на рынке труда несколько изменилась. Уже сейчас есть статистика, о том, что уровень выезда из Польши увеличивается, ведь многие украинцы возвращаются домой.

Об этом 24 канала рассказала представительница агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда. Она также отметила, что сейчас Польша входит в высокий сезон, поэтому количество рабочих мест растет. Особенно это касается сферы обслуживания, логистической сферы, пищевой и многих других.

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Почти 1,1 миллиона украинцев уже получили польский номер pesel – по этой цифре официально трудоустроились 180 тысяч украинцев, объясняет эксперт.

Сейчас наблюдается тенденция, что не хватает мужчин для работы, но польские предприятия пытаются подстроиться так, чтобы была возможность работать женщинам,

– добавляет Анна Джоболда.

Это номер общей системы электронного учета населения, то есть цифровой знак, назначаемый физическому лицу и позволяющий идентифицировать его.

По словам Анны Джоболды, нельзя не упомянуть о том, что Польша всячески сейчас пытается продлить период пребывания на своей территории украинцев , приехавших после 24 февраля.

У многих наших граждан заканчиваются дни по биометрическому паспорту, но закон о временном убежище позволяет находиться в Польше еще 18 месяцев, объясняет эксперт.

Повторное пересечение украинско-польской границы – какая ситуация

Многие возвращаются домой, однако опасаются, что уехать снова в ту же соседнюю Польшу не будет возможности.

Так, в сети распространяется информация, что гражданам Украины отказывают в повторном пересечении украинско-польской границы в соответствии с правилами Шенгена. То есть те, кто за последние 180 дней 90 из них находился в Европе, не имеют возможности в этот период попасть в Шенгенскую зону.

Юристы объясняют, что повторный въезд в Польшу для украинцев вполне законен, но только с действующим заграничным биометрическим паспортом . Если вы едете с детьми, крайне желательно, чтобы у них тоже были документы.

По словам специалистов, лиц, у которых загранбиометрический паспорт не просрочен, но вместе с тем исчерпаны все 90 дней безвиза, – пропустят на границе.

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