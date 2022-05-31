Об этом 24 каналу рассказала представительница агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда. Она также отметила, что сейчас Польша входит в высокий сезон, поэтому количество рабочих мест растет. Особенно это касается сферы обслуживания, логистической сферы, пищевой и многих других.
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Почти 1,1 миллиона украинцев уже получили польский номер pesel – с этой цифри официально трудоустроились 180 тысяч украинцев, объясняет эксперт.
Сейчас наблюдается тенденция, что не хватает мужчин для работы, но польские предприятия пытаются подстроиться так, чтобы была возможность работать женщинам,
– добавляет Анна Джоболда.
По словам Анны Джоболды, нельзя не упомянуть о том, что Польша всячески сейчас пытается продлить период пребывания на своей территории украинцев, приехавших после 24 февраля.
У многих наших граждан заканчиваются дни по биометрическому паспорту, но закон о временном убежище позволяет находиться в Польше еще 18 месяцев, объясняет эксперт.
Повторное пересечение украинско-польской границы – какая ситуация
Многие возвращаются домой, однако опасаются, что уехать снова в ту же соседнюю Польшу не будет возможности.
Так, в сети распространяется информация, что гражданам Украины отказывают в повторном пересечении украинско-польской границы в соответствии с правилами Шенгена. То есть те, кто за последние 180 дней 90 из них находился в Европе, не имеют возможности в этот период попасть в Шенгенскую зону.
Юристы объясняют, что повторный въезд в Польшу для украинцев вполне законен, но только с действующим заграничным биометрическим паспортом. Если вы едете с детьми, крайне желательно, чтобы у них тоже были документы.
По словам специалистов, лиц, у которых загранбиометрический паспорт не просрочен, но вместе с тем исчерпаны все 90 дней безвиза, – пропустят на границе.