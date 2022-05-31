Про це 24 каналу розповіла представниця агенції працевлатшування Gremi Personal Анна Джоболда. Вона також зазначила, що зараз Польща входить у високий сезон, тому кількість робочих місць зростає. Особливо це стосується сфери обслуговування, логістичної сфери, харчової та багатьох інших.
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Майже 1,1 мільйона українців вже отримали польський номер pesel – з цієї цифри офіційно працевлаштувалися 180 тисяч українців, пояснює експертка.
Зараз спостерігається тенденція, що не вистачає чоловіків для роботи, але польські підприємства намагаються підлаштуватись так, аби була змога працювати жінкам,
– додає Анна Джоболда.
За словами Анни Джоболди, не можна не згадати про те, що Польща всіляко зараз намагається продовжити період перебування на своїй території українців, що приїхали після 24 лютого.
У багатьох наших громадян закінчуються дні за біометричним паспортом, але закон про тимчасовий прихисток дозволяє перебувати у Польщі ще протягом 18 місяців, пояснює експертка.
Повторний перетин українсько-польського кордону – яка ситуація
Багато хто вертається додому, однак побоюються, що виїхати знову до тієї ж сусідньої Польщі не буде можливості.
Так, у мережі шириться інформація, що громадянам України відмовляють у повторному перетині українсько-польського кордону відповідно до правил Шенгену. Тобто ті, хто за останні 180 днів 90 з них перебував у Європі, не мають змоги у цей період потрапити до Шенгенської зони.
Юристи пояснюють, що повторний в'їзд в Польщу для українців цілком законний, але лише з чинним закордонним біометричним паспортом. Якщо ви їдете з дітьми, вкрай бажано, щоб і вони теж мали документи.
За словами фахівців, осіб, в яких закордонний біометричний паспорт не протермінований, але разом з тим вичерпані усі 90 днів безвізу, – пропустять на кордоні.