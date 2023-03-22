"Зараз нам 300 років до рівності": як війна вплинула на гендерну проблему в Україні

Війна несе величезні загрози правам людини, рівності, зокрема і гендерній. Реакцією на це стали низка документів, зокрема резолюція ООН 1325, яка зараз достатньо активно втілюється в Україні.

Про це 24 Каналу розповіла експертка з гендерних комунікацій, директорка ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа" Ксенія Букшина. Вона наголосила, що українське суспільство багато виграє від надання влади жінкам на рівні з чоловіками, аби їх голос був почутий.

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Війна несе величезні загрози правам людини, вона посилила гендерно зумовлене насильство: від сексуального, з яким зараз зіштовхнулися українські жінки на тимчасово окупованих територіях, до домашнього насилля. Його стає більше, однак жертви часто не виявляють бажання говорити про це, зауважила Букшина.

Жінки мають менше грошей, менше можливостей, жінки більше навантажені доглядом за дітьми, волонтерськими справами та гуманітарними. І, на жаль, тема гендерної рівності і теми проблем жінок вимиваються зокрема і з медіа,

– додала спікерка.

Вона повідомила, що до війни західні аналітики прогнозували Україні 120 років до наближення гендерної рівності. Зараз вони говорять про 300 років.

Жінки наближають перемогу на рівні з чоловіками

Зауважимо, що 27 – 28 березня відбудеться конференція Women to Ukraine, спрямована на обговорення впливу війни на життя жінок і жінок на перебіг війни.

Жінки беруть безпосередню участь у наближенні перемоги, зауважила експертка з гендерних питань. В українській армії зокрема служать 60 тисяч жінок.

Ми вже не можемо говорити, що жінки це тил, підтримка чоловіків. Жінки воюють на рівних. На різних фронтах,

– додала Букшина.

Сучасні українські жінки боронять Україну, займаються волонтерством, допомагають постраждалим, шукають гроші, зброю і є активними учасницями процесу наближення України до перемоги. Заслуги в українській перемозі наполовину будуть належати їм, отже зараз в Україні повинні про це говорити. Участь жінок у цій війні має бути рівномірно оціненою, підкреслила експертка.

Букшина про гендерно зумовлені проблеми в Україні: дивитись відео

Конференція про роль жінки у війні

Інститут конструктивної журналістики та нових медіа спільно з партнерами та громадськими організаціями "Ла Страда", "Поруч" і Центром економічного відновлення організовує велику міжнародну конференцію, в якій візьмуть участь понад 40 експертів з України та інших країн світу.

Метою конференції є надання розголосу проблемам жінки у війні, показати, що відбувається з жінками через війну. А також підкреслити роль жінок, що беруть активну участь у боротьбі проти ворога, у процесах миротворення і наближенні перемоги.

Також ми будемо закликати жінок бути більш активними. Насправді лідерки, громадський сектор першою чергою відповідають на ті виклики, які є в жінок і зараз їм необхідно більше важелів, більше інструментів, більше жінок в процесах прийняття рішень для того, щоб рівність наступила,

– наголосила спікерка.

В ООН заявили, що вперше в історії жінки представлені в усіх парламентах світу