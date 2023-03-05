Факт представлення жінок у всіх в парламентах світу можна вважати не лише гендерним рекордом, а й справжнім цивілізаційним досягненням. Зауважимо, що відповідні дані з'явилися у звіті Міжпарламентського союзу (МПС), який було оприлюднено у п'ятницю, 3 березня.

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Якою є частка жінок у парламентах світу

Відомо, що у 47 країнах, де минулого року обирали членів парламенту, частка жінок-депутатів становить в середньому 25,8%. Власне, це на 2,3% більше, ніж після попередніх виборів.

Зверніть увагу! Станом на початок 2023 року частка жінок у всіх парламентах земної кулі – 26,5%.

У рейтингу Inter-Parliamentary Union, як не дивно, на чільних позиціях парламенти Руанди, Нової Зеландії, Куби, Мексики, Нікарагуа, ОАЕ. Саме у цих країнах кількість жінок у парламенті дорівнює кількості чоловіків або ж перевищує 50%.

Однак генеральний секретар МПС Мартін Чунгонг вважає, що процес залучення жінок до політичного життя відбувається занадто повільну. Для того аби досягти гендерного паритету в парламентах, потрібно щонайменше 80 років, – за його словами.

Нині однією з головних перешкод для цього (досягнення паритету в парламентах – 24 Канал) є атмосфера сексизму, домагань, насильства проти жінок. Це явище поширене в усьому світі та не є характерним лише для якогось конкретного регіону,

– заявив Мартін Чунгонг.

Як приклад він навів історії прем'єр-міністрів Нової Зеландії Джасінди Ардерн та Шотландії – Ніколи Стерджен. Політикині змушені були піти у відставку саме через образливе ставлення до них.

Росія досі засідає в ООН

Окрім збільшення частки жінок в сучасному політикумі, варто згадати іншу тенденцію. Стосується вона зменшення кількості росіян у міжнародних організаціях. Однак, на жаль, в ООН представники країни-агресорки все ще досі чомусь засідають.

До речі, не так давно на зруйнованому окупантами будинку в Дніпрі вивісили банер зі закликом вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй. Себто не варто втрачати надії, що це рано чи пізно станеться.