Факт представления женщин во всех парламентах мира можно считать не только гендерным рекордом, но и настоящим цивилизационным достижением. Отметим, что соответствующие данные появились в отчете Межпарламентского союза (МПС), обнародованном в пятницу, 3 марта.

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Какова доля женщин в парламентах мира

Известно, что в 47 странах, где в прошлом году избирались члены парламента, доля женщин-депутатов составляет в среднем 25,8%. Собственно, это на 2,3% больше, чем после предыдущих выборов.

Обратите внимание! По состоянию на начало 2023 года доля женщин во всех парламентах земного шара – 26,5%.

В рейтинге Inter-Parliamentary Union, как ни странно, на передовых позициях парламенты Руанды, Новой Зеландии, Кубы, Мексики, Никарагуа, ОАЭ. Именно в этих странах количество женщин в парламенте равно количеству мужчин или же превышает 50%.

Однако генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг считает, что процесс вовлечения женщин в политическую жизнь происходит слишком медленно. Для того чтобы достичь гендерного паритета в парламентах, нужно, по меньшей мере, 80 лет, – по его словам.

В настоящее время одним из главных препятствий для этого (достижения паритета в парламентах – 24 Канал) является атмосфера сексизма, притязаний, насилия против женщин. Это явление распространено во всем мире и не характерно только для какого-либо конкретного региона,

– заявил Мартин Чунгонг.

В качестве примера он привел истории премьер-министров Новой Зеландии Джасинды Ардерн и Шотландии – Никогда Стерджен. Политики вынуждены были уйти в отставку именно из-за оскорбительного отношения к ним.

Россия до сих пор заседает в ООН

Кроме увеличения доли женщин в современном политикуме, следует упомянуть другую тенденцию. Касается она уменьшения числа россиян в международных организациях. Однако, к сожалению, в ООН представители страны-агрессора все еще почему-то заседают.

Кстати, не так давно на разрушенном оккупантами доме в Днепре вывесили баннер с призывом выгнать Россию из Организации Объединенных Наций. Не стоит отчаиваться, ведь все же это рано или поздно произойдет.