Авторы баннера поделились фотографиями с журналистами 24 Канала и подчеркнули, что России не должно существовать в ООН.

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Баннер занимает большую площадь в 7 этажей. Впечатляет, но рядом с баннером виднеется огромная дыра на месте, где раньше был один из подъездов дома.

России не должно существовать в ООН, поэтому разрушить международный потенциал врага, уничтожить его влияние на мировую политику – это важнейшая задача для украинской дипломатии.

– подчеркнули авторы баннера.

Баннер на разрушенном доме в Днепре / Фото предоставлены 24 Канала

Они также добавили, что каждый из нас может помочь в этой борьбе, подписав петицию "Долой РФ из ООН!".

Обратите внимание! Подписать петицию вы можете, перейдя по ссылке.

Что это даст

Позволит выгнать Россию из незаконно занятого места в ООН и Совете Безопасности ООН. Создаст возможность принудительно взыскать репарации из России. Поможет сформировать международный трибунал, который привлечет всех военных преступников.

Авторы добавили, что сделать это вполне реально по нескольким причинам, в частности:

Россия незаконно заняла место СССР в ООН.

Есть юридические прецеденты решения схожей трудности: непризнание России легитимным представителем народа СССР – "Китайский сценарий".

Ужасный удар по дому в Днепре: главное

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Захватчики попали в многоэтажку в Днепре. 17 января завершились спасательно-розыскные работы. Они продолжались 69 часов. Известно о 45 людях, чья жизнь унес враг. Среди них – 6 маленьких украинцев.

Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир. Кирилл Тимошенко после визита в Днепр 16 января заявил, что фактически разрушены более 200 квартир.