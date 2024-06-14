Росія була готова до санкцій: чи мають вони бодай якийсь вплив на Кремль
14 червня Центробанк Росії ухвалив рішення тимчасово не здійснювати торги на Московській біржі. США оголосили про розширення санкційного переліку проти країни-агресорки. Їх запровадили в тому числі стосовно Мосбіржі та декількох банків: "Сбербанк", "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг".
В Росії черги до обмінників. Вартість 1 долару зросла до 200 рублів. Громадський діяч, письменник, публіцист, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов прокоментував 24 Каналу, що такі дії Сполучених Штатів є показовими акціями, які мало впливатимуть на Кремль.
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Він наголосив, що США продовжують купувати російську нафту, тим самим наповнювати путінський бюджет. А наявність грошей в бюджеті Росії – можливість їй далі продовжувати агресивну війну проти України.
"Росія продовжує продавати нафту за долари американцям, при цьому вони хочуть показати світу, що вони борються з Путіним. В США скоро вибори, якщо вони перегородять Суецький канал, що не дасть пройти всім цим негідникам і протягнути російську нафту, тим самим наповнити пітунський бюджет, тоді в них на заправці цінник підвищиться на 10% і хтось там програє вибори", – озвучив Мурзагулов.
Російський опозиціонер озвучив, що його дивує позиція західних еліт. Каже, путінська Росія, яка веде безглузду війну, отримує дохід приблизно на половину від нафтової галузі.
"Американці вишиковуються в чергу до обмінників в Росії, одночасно з цим купують нафтопродукти на заводах в Індії, які отримали цю російську нафту від нафтотанкерів, що прийшли до них під прапором Габони чи Ліберії. А вони приплили звідти орієнтовно з району Азербайджану, а де ця країна взяла в такій кількості нафту? В "Роснефті", – розповів Мурзагулов.
Фейкова боротьба проти Росії
Наслідки від введення санкцій з боку США в Росії впливатимуть не на Кремль, а на пересічних росіян. Таку думку висловив Ростислав Мурзагулов, підкресливши, що особливо тих, які хочуть виїхати за кордон. Він озвучив, що ці люди не зможуть купити американську валюту, а лише китайські юані, які нікому не потрібні в Європі.
Складається враження, що це робиться тільки для того, щоб звітувати перед світовим суспільством, що США борються з кровавим путінським режимом, одночасно з цим купуючи в нього по 500 мільйонів нафти на рік. Це фейкова боротьба,
– вважає Мурзагулов.
Коротко про наслідки нового пакету санкцій
- В банках країни-агресорки виникли серйозні складнощі, а в росіян занепокоєння. Через новий пакет санкцій в фінустановах закінчилася валюта, зокрема долари та євро, у готівці. У зв'язку з панічними настроями російських громадян у відділення "Сбербанку" великий попит на отримання людьми валюти.
- Прогнозується, що санкції, введені США проти Мосбіржі, яка займається зокрема торгівлею валюти, можуть серйозно ускладнити доступ Москви до ринків капіталу й проведення розрахунків. Крім того, відтепер до іноземних фінансових установ можуть бути застосовані вторинні санкції. Це стосуватиметься тих, які надають послуги компаніям чи персонам, пов’язаним із військовою промисловістю Росії.