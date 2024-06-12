Санкції стосуються і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають ворогу підтримувати його воєнну машину. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

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Які санкції запровадили проти Росії

Згідно з оприлюдненою інформацією, нові санкційні обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ.

Зокрема, вони торкнулись російського військово-промислового комплексу. Йому заборонили використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій.

Таким чином санкції були введені проти більше ніж 300 фізичних та юридичних осіб як у державі-агресорці, так і за її межами. Серед них країни Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну.

В межах одного з наймасштабніших доповнень санкційного списку Сполучених Штатів, під економічні обмеження потрапили:

Московська біржа;

Національний розрахунковий депозитарій;

Національний кліринговий центр;

Російська національна перестрахувальна компанія;

"Газпром інвєст";

страхова компанія "Согаз";

судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії;

ТОВ "Нєфтєвой тєрмінал "Бєлокамянка", який надає послуги з нафтоперевалки "Роснєфті" і "Лукойла";

ТОВ "Арктик СПГ 1" і ТОВ "Арктик СПГ 3" як частини російського газового проєкту – щодо "Арктик СПГ 2" раніше запровадили санкції;

"Промсвязьбанк";

"Внешэкономбанк";

Сбєрбанк Росії;

"ВТБ Банк";

"ВТБ Капитал Холдинг" та інші їхні філії, які дозволяли експортерам та імпортерам проводити фінансові операції.

Крім того, Сполучені Штати заборонили надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Обмеження торкнулися й голови Гагаузії Гуцул

Як повідомляє Держдеп США, країна запровадила санкції проти голови Гагаузії Євгенії Гуцул. Вона ходить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора.

Євгенія Гуцул є молдовською політичною діячкою, яка набула значної уваги у зв'язку зі своїм обранням на посаду башкана (голови) Гагаузії, автономного територіального утворення в складі Молдови.

Вона представляє партію "Шор", молдовського олігарха-втікача Ілана Шора. Він є фігурантом справи про "крадіжку мільярда" з банківської системи Молдови.