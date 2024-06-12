Санкции касаются и юридических лиц в третьих странах, которые помогают врагу поддерживать его военную машину. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов.

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Какие санкции ввели против России

Согласно обнародованной информации, новые санкционные ограничения также расширяют возможности вторичных санкций, которые были введены против иностранных финансовых учреждений.

В частности, они коснулись российского военно-промышленного комплекса. Ему запретили использование американского программного обеспечения и услуг информационных технологий.

Таким образом санкции были введены против более чем 300 физических и юридических лиц как в государстве-агрессоре, так и за его пределами. Среди них страны Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна.

В рамках одного из самых масштабных дополнений санкционного списка Соединенных Штатов, под экономические ограничения попали:

Московская биржа;

Национальный расчетный депозитарий;

Национальный клиринговый центр;

Российская национальная перестраховочная компания;

"Газпром инвест";

страховая компания "Согаз";

судоремонтный завод Черноморского флота министерства обороны России;

ООО "Нефтевой терминал "Белокамянка", который предоставляет услуги по нефтеперевалке "Роснефти" и "Лукойла";

ООО "Арктик СПГ 1" и ООО "Арктик СПГ 3" как части российского газового проекта – в отношении "Арктик СПГ 2" ранее ввели санкции;

"Промсвязьбанк";

"Внешэкономбанк";

Сбербанк России;

"ВТБ Банк";

"ВТБ Капитал Холдинг" и другие их филиалы, которые позволяли экспортерам и импортерам проводить финансовые операции.

Кроме того, Соединенные Штаты запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

Ограничения коснулись и главы Гагаузии Гуцул

Как сообщает Госдеп США, страна ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она ходит в преступную сеть молдавского олигарха-беглеца Илана Шора.

Евгения Гуцул является молдавской политической деятельницей, которая приобрела значительное внимание в связи со своим избранием на должность башкана (главы) Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы.

Она представляет партию "Шор", беглого молдавского олигарха Илана Шора. Он является фигурантом дела о "краже миллиарда" из банковской системы Молдовы.