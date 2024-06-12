Санкции касаются и юридических лиц в третьих странах, которые помогают врагу поддерживать его военную машину. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Соединенных Штатов.
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Какие санкции ввели против России
Согласно обнародованной информации, новые санкционные ограничения также расширяют возможности вторичных санкций, которые были введены против иностранных финансовых учреждений.
В частности, они коснулись российского военно-промышленного комплекса. Ему запретили использование американского программного обеспечения и услуг информационных технологий.
Таким образом санкции были введены против более чем 300 физических и юридических лиц как в государстве-агрессоре, так и за его пределами. Среди них страны Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна.
В рамках одного из самых масштабных дополнений санкционного списка Соединенных Штатов, под экономические ограничения попали:
- Московская биржа;
- Национальный расчетный депозитарий;
- Национальный клиринговый центр;
- Российская национальная перестраховочная компания;
- "Газпром инвест";
- страховая компания "Согаз";
- судоремонтный завод Черноморского флота министерства обороны России;
- ООО "Нефтевой терминал "Белокамянка", который предоставляет услуги по нефтеперевалке "Роснефти" и "Лукойла";
- ООО "Арктик СПГ 1" и ООО "Арктик СПГ 3" как части российского газового проекта – в отношении "Арктик СПГ 2" ранее ввели санкции;
- "Промсвязьбанк";
- "Внешэкономбанк";
- Сбербанк России;
- "ВТБ Банк";
- "ВТБ Капитал Холдинг" и другие их филиалы, которые позволяли экспортерам и импортерам проводить финансовые операции.
Кроме того, Соединенные Штаты запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.
Ограничения коснулись и главы Гагаузии Гуцул
Как сообщает Госдеп США, страна ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она ходит в преступную сеть молдавского олигарха-беглеца Илана Шора.
Евгения Гуцул является молдавской политической деятельницей, которая приобрела значительное внимание в связи со своим избранием на должность башкана (главы) Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы.
Она представляет партию "Шор", беглого молдавского олигарха Илана Шора. Он является фигурантом дела о "краже миллиарда" из банковской системы Молдовы.