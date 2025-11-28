Втратимо єдність – втратимо все, – Зеленський у вечірньому зверненні

Володимир Зеленський увечері 28 листопада записав нове звернення до українців. Президент зробив низку важливих заяв стосовно війни в нашій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео звернення Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про перезавантаження Офісу Президента?

Володимир Зеленський заявив, що, коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила.

"Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності та наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що ухвалив кілька внутрішніх рішень. По-перше, відбудеться перезавантаження Офісу Президента України.

Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій,

– зазначив Зеленський.

Стосовно нового керівника офісу, президент зауважив, що 29 листопада проведе консультації з тими, хто може очолити цю інституцію.

Яка ситуація з переговорами з партнерами зараз?

Глава держави зазначив. що за кілька днів провів уже майже 20 розмов із нашими партнерами. За словами українського лідера, всі вони як один кажуть, що в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна та бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді – для всіх у Європі.

"Сьогодні я вже говорив із Президентом Фінляндії. Алекс поінформував, що звучало від Росії формально й неформально, та про умови, які Росія висуває", – сказав президент.

Він також наголосив, що зараз українська сторона готується до зустрічі з американцями – про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був. І щоб це був достойний мир.

Зеленський анонсував, що скоро будуть перемовини, де будуть українські представники. Це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка.

І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною,

– зазначив Володимир Зеленський.