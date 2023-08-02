Росія говоритиме з "Талібаном" про боротьбу з тероризмом: Кремль висміяли за чергове пробите дно
Джерело:Ірина Верещук
Радикальний ісламістський рух, що захопив владу в Афганістані у 2021 році, вважається у Росії та низці інших країн терористичною організацією. Однак це не заважає Кремлю говорити з "Талібаном" про протистояння тероризму. Москву через це жорстко висміяли у соцмережах.
Спеціальний представник Владіміра Путіна по Афганістану Замір Кабулов заявив про ініціативу Кремля щодо переговорів з "Талібаном". Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Подробиці абсурдної заяви Кремля
Кабулов анонсував проведення в Казані саміту, який буде присвячений Афганістану. Він запланований на 29 вересня. На цьому заході Москва планує обговорити "робочі процеси" з "тимчасовим урядом талібів".
Окрім цього Росія за власною ініціативою розмовлятиме з "Талібаном" на тему боротьби з тероризмом. А ще росіяни та таліби обговорять наркозлочинність.
Як відреагували соцмережі
Кумедні протиріччя Кремля не пройшли повз інтернет-користувачів. В соцмережах на Москву чекала хвиля насмішок.
В інтернеті назвали слова Кабулова абсурдом та ідіотизмом. Одні користувачі жартома припустили, що цей саміт проводять через падіння наркотрафіку та нестачу кокаїну у Кремлі. Інші запропонували призначили колишнього президента країни-агресорки Дмітрія Мєдвєдєва на посаду голови російського суспільства тверезості.
Також цю дивну ініціативу російської влади не залишили без уваги українські високопосадовці. Так, новину вже висміяла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вони дійсно зібрались обговорювати боротьбу з тероризмом: росіяни й таліби, разом, боротьбу з тероризмом, обговорювати! Напевно, це той випадок, коли дійсно світ має здригнутися,
– написала Ірина Верещук.
Міністерка також дала зрозуміти, що це не фейк.
Більше курйозних новин з Росії
- Нещодавно російський диктатор Путін сам собі суперечив. Під час пресконференції він спочатку заявив, що Москва не почне перемовини з Києвом першою, бо ЗСУ наступають на росіян. А вже через кілька хвилин президент країни-агресорки почав заперечувати український контрнаступ.
- Раніше Владімір Путін показав, як він "уважно" слухав губернатора. Коли співрозмовник почав розповідати про загиблих в Україні окупантів, російський диктатор попросив передати їм "привіт". Кремлівський посіпака не став виправляти тирана і просто погодився з ним.