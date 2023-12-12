Коли чекати масштабної ракетної атаки від росіян: Світан назвав можливі дати у грудні

Росія знову почала використовувати ракети для атак на українські інфраструктурні об'єкти. Щоправда, до масованих атак ворог здебільшого не вдається, що може свідчити про зміну російської тактики.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракетні удари по Києву можуть бути не останньою спробою ворога зіпсувати життя українцям.

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Чому Росія перестала завдавати масованих ударів

З технічної точки зору, Росія може розпочати масштабну ракету атаку в будь-яку секунду. Однак, на відміну від зими 2022 – 2023, росіян стала більше турбувати доцільність використання великої кількості ракет за один раз.

"Вони (окупанти – 24 Канал) вже зрозуміли: що більше ракет летить (в Україну – 24 Канал), то сильніше їм протидіє (українська ППО – 24 Канал) і більшим стає відсоток їхнього знищення", – переконаний Світан.

Коли чекати небезпеки

З огляду на це, росіяни обрали оптимальний для себе варіант: запускати близько двох десятків засобів ураження для досягнення локальної мети. А вже до масштабних атак ворог вдається тоді, коли російське політичне керівництво ставить перед ним відповідні завдання.

Наприклад, рекордні 70 "Шахедів" росія запустила на День пам'яті жертв Голодомору, а запуск 8 балістичних ракет по Києву стався тоді, коли Володимир Зеленський перебував із успішним візитом у Аргентині. Росія прагла перекрити ці інфоприводи своїми атаками.

Тепер атаки такого рівня будуть приурочені до певних подій чи інфоприводів. Це може статися і 14 грудня, коли Путін розмовлятиме з "народом", а в цей час у Брюселі ухвалюватимуть рішення про початок переговорів України та ЄС,

– припустив Світан.

Так військовий експерт припустив, що Росія може атакувати Україну з повітря на Різдво та Новий Рік, 25 та 31 грудня відповідно.

Як посилюється українське ППО