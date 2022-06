Росія намагається посилити присутність у північно-західній частині Чорного моря, – ISW

Росія користується своєю перевагою у кораблях у Чорному морі, щоб блокувати українські порти. Вона продовжує там посилювати свою присутність.

Чорне море стало важливим місцем боротьби України та Росії. Тут немає великих морських баталій за участі десятків кораблів. Хоча Росія вже втратила на цій війні проти України як мінімум 13 кораблів та катерів, у тому числі тодішній флагман чорноморського флоту крейсер "Москва".

Та все ж завдяки блокуванню північно-західної частини Чорного моря, російські окупанти добиваються одразу декількох цілей. Використовують вони для цього острів Зміїний, нові супутникові зміни якого показують значне збільшення як військового обладнання (системи протиповітряної оборони), так і нові укріплення там.

Ракетні удари по Україні з кораблів

Саме з кораблів в акваторії Чорного моря росіяни завдають ракетних ударів по території України. Однак щоб ці кораблі безпечно почували себе в морі, їм потрібний захист від ракетного удару з узбережжя. Адже українці теж мають необхідне озброєння, щоб бити по таких кораблях – ракети "Нептун" власного виробництва та надані нам протикорабельні ракети Harpoon.

Раніше за такий протиракетний захист відповідав крейсер "Москва", який мав необхідне обладнання. Але вдала спецоперація українських військових з відволіканням призвела до того, що ракети "Нептун" влучили в корабель, через що він на наступний день пішов на дно.

Саме для захисту решти кораблів на острові Зміїний і розташували таку велику кількість систем ППО.

Майбутній десант на Одещину

Росія не полишає надій захопити Одесу та Одеську область. Піти сухопутним коридором від окупованого Херсону не вдається, адже українські сили стримують там наступ, самі переходячи в контрнаступ. Залишається можливість висадки десанту з моря. Для цього і потрібно прикриття за допомогою острова Зміїний, який лише за 40 кілометрів від узбережжя.

Прикриття для грабежів

Експерти з Інституту вивчання війни (The Institute for the Study of War, ISW) зазначають, що росіяни можуть використовувати острів Зміїний та посилену присутність у північно-західній частині Чорного моря для відновлення роботи порту Херсона. Окупаційна "влада" міста вже заявила, що порт відновив роботу та розпочне вантажні перевезення. Зважаючи, що в Бердянську та Маріуполі порти використовувалися для вивезення награбованого, в Херсоні може бути те саме.

Однак є значна відмінність. Вихід з Херсону в Чорне море пролягає повз Очаків, який під контролем українських військ. І там наші захисники можуть перешкодити наміру росіян. Тож, ймовірно, окупанти намагатимуться взяти під контроль цей порт на Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

