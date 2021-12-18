Росія офіційно вийшла з Договору з відкритого неба: що це змінює

Таке рішення Росія офіційно ухвалила 18 грудня, хоча заявляла про свої наміри ще з літа 2021 року. Сталося це після того, як з договору вийшли США.

Штати, виходячи з угоди, звинуватили Росію в порушеннях та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда.

Важливо США через Росію вийшли з Договору про відкрите небо: що це означає

Росія, звісно ж, відкинула всі звинувачення США та висунула зустрічні претензії. У російському МЗС заявили, що Росія, "попри численні порушення ДОН із боку США, їхніх союзників та клієнтів", робила все можливе для збереження угоди.

Цей крок має на увазі одночасний вихід і зі сформованої у межах договору групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь,

– мовилося у заяві МЗС.

Що відомо про угоду

Договір про відкрите небо підписали держави-учасниці ОБСЄ у березні 1992 року. Країни зобов'язалися дозволяти іншим сторонам за договором здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

Минулого року американська влада звинуватила Росію в порушенні угоди та оголосила про намір вийти з неї. У листопаді 2020 року рішення про вихід набрало чинності. Невдоволення американської сторони викликали обмеження на польоти над Чечнею, а також обмеження на польоти у районі Калінінграда.

Москва заперечувала звинувачення і висувала до Вашингтона зустрічні претензії, зокрема щодо польотів над Гавайськими островами.

Що означає вихід Росії

Після підписання документу про вихід Росії з Договору про відкрите небо інші учасники не зможуть здійснювати обльоти територій один одного.