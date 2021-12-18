Россия официально вышла из Договора об открытом небе: что это меняет

Такое решение Россия официально приняла 18 декабря, хотя заявляла о своих намерениях еще с лета 2021 года. Произошло это после того, как из договора вышли США.

Штаты, исходя из соглашения, обвинили Россию в нарушениях и ограничениях на полеты над Чечней и в районе Калининграда.

Важно США из-за России вышли из Договора об открытом небе: что это значит

Россия, конечно же, отвергла все обвинения США и выдвинула встречные претензии. В российском МИД заявили, что Россия, "несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов", делала все возможное для сохранения соглашения.

Этот шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включая нашу страну и Беларусь,

– говорилось в заявлении МИД.

Что известно о соглашении

Договор об открытом небе подписали государства-участники ОБСЕ в марте 1992 года. Страны обязались разрешать другим сторонам по договору осуществлять над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В прошлом году американские власти обвинили Россию в нарушении соглашения и объявили о намерении выйти из него. В ноябре 2020 года решение о выходе вступило в силу. Недовольство американской стороны вызвали ограничения на полеты над Чечней, а также ограничения на полеты в районе Калининграда.

Москва отрицала обвинения и предъявляла к Вашингтону встречные претензии, в частности относительно полетов над Гавайскими островами.

Что означает выход России

После подписания документа о выходе России из Договора об открытом небе другие участники не смогут совершать облеты территорий друг друга.