Похвалитися немає чим: на якому етапі передача ядерних боєголовок Білорусі

Такою думкою із 24 Каналом поділився головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов. Він припускає, що у союзних диктаторів виникли непередбачувані проблеми з розміщенням ядерної зброї в Білорусі.

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Чому немає ніяких новин про ядерну зброю

Місяць тому Владімір Путін і Олександр Лукашенко надзвичайно охоче коментували цю тему. Однак сьогодні вона практично зійшла нанівець у їхніх промовах.

"Це означає, що (російському та білоруському диктаторам – 24 Канал) немає чим похвалитися. Ймовірно, це вони зіштовхнулися з якимись органічними проблемами, наприклад – із затримкою в будівництві сховища", – припустив журналіст.

Наприкінці липня на супутникових знімках військової бази білоруської ракетної бригади в Осиповичах, помітили ракетні комплекси "Іскандер" . Вони мають стати пусковими для майбутньої ядерної зброї Білорусі. Це було останнім суттєвим повідомленням про неї.

Зараз Лукашенко колесить по країні у своєрідному сільськогосподарському турі. Білоруський диктатор не оминає нагоди вийти в поле до комбайнерів, намагаючись в такий спосіб працювати на пропаганду.

"Важко уявити, що, перебуваючи в такому турі, Лукашенко б не захотів заїхати в щойно збудоване сховище ядерної зброї, потримати її в руках і вчергове пригрозити нею Заходу. Але цього не відбулося", – зазначив Свердлов.

Чи справді Білорусь матиме ядерну зброю

Показово, що раніше Лукашенко і Путін робили діаметрально протилежні заяви щодо того, хто контролюватиме ядерну зброю в Білорусі.

Російський диктатор казав, що Білорусь не матиме контролю за ядерною зброєю. Але він не може говорити інакше, адже в такому випадку він порушить конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї. Лукашенко ж навпаки підкреслює свою суб’єктність і заявляє про те, що без його згоди Путін її не застосує.

Павло Свердлов про ядерну зброю в Білорусі: дивіться відео

Однак ми вже бачили, як Путін нібито "попередив" Лукашенка про початок агресії проти України. Білоруський диктатор стверджує, що "не знав" про плани Путіна на цей рахунок. В такому разі, заява про те, що Лукашенка обов’язково попередять про застосування ядерної зброї Росією, виглядає смішно.

В цілому, можна констатувати, що шантаж Росії передачею ядерної зброї провалився. Через те, що ніхто не сприйняв цю новину достатньо серйозно, російський та білоруський диктатори знаходяться у патовій ситуації, коли подальший розвиток подій не принесе їх ніякої користі.

Ядерна зброя в Білорусі: хронологія подій