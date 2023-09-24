ООН нічого не вирішує, – Юнус припустив, чи можливо її реформувати
ООН не приймає конкретних дій щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія є членом Ради Безпеки ООН та має право накладати "вето". ООН потрібно реформувати.
Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус. Однак, за його словами, поки не закінчиться війна в Україні, реформ в ООН не відбудеться.
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Назріли реформи
Раміз Юнус зауважив, що зараз ООН нічого не вирішує через систему, яка утворилась всередині організації. У Раду Безпеки ООН входить 5 постійних членів: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія. Важко знайти спільне рішення у такому складі.
Тому звичайно, реформи назріли. Я думаю, поки ця війна не закінчиться, ніяких реформ не буде. Реформи "Ліги націй" після Другої світової призвели до створення ООН. У "Лізі націй" не було права "вето". У 1940 році звідти вигнали СРСР після агресії щодо Фінляндії, а через 5 років вони – одні з засновників ООН. Якби Гітлер переміг би, то він був би засновником? Сталін та Гітлер – це дві сторони однієї медалі,
– сказав він.
Політолог підкреслив, що у таких організаціях повинен бути чіткий механізм моментального реагування на різні події, а сьогодні його нема.
Раміз Юнус про можливість реформ в ООН: дивіться відео
Росія у Раді Безпеки ООН: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 20 вересня виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Зокрема, він розкритикував присутність Росії в Раді Безпеки ООН. Країна-агресорка незаконно є членом Радбезу через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, там сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія, наголосив український лідер.
- За його словами, право "вето" в руках Росії – це те, що загнало ООН у глухий кут. Зеленський додав, що багаторічні розмови та проєкт щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування організації. Застосування права "вето" потребує реформи, і вона може стати ключовою.
- Натомість у Німеччині виступили проти пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо виключення Росії з Радбезу ООН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін також проти пропозиції позбавити Росію права "вето" у Радбезі. Водночас вона розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.