ООН нічого не вирішує, – Юнус припустив, чи можливо її реформувати

ООН не приймає конкретних дій щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія є членом Ради Безпеки ООН та має право накладати "вето". ООН потрібно реформувати.

Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус. Однак, за його словами, поки не закінчиться війна в Україні, реформ в ООН не відбудеться.

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Назріли реформи

Раміз Юнус зауважив, що зараз ООН нічого не вирішує через систему, яка утворилась всередині організації. У Раду Безпеки ООН входить 5 постійних членів: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія. Важко знайти спільне рішення у такому складі.

Тому звичайно, реформи назріли. Я думаю, поки ця війна не закінчиться, ніяких реформ не буде. Реформи "Ліги націй" після Другої світової призвели до створення ООН. У "Лізі націй" не було права "вето". У 1940 році звідти вигнали СРСР після агресії щодо Фінляндії, а через 5 років вони – одні з засновників ООН. Якби Гітлер переміг би, то він був би засновником? Сталін та Гітлер – це дві сторони однієї медалі,

– сказав він.

Політолог підкреслив, що у таких організаціях повинен бути чіткий механізм моментального реагування на різні події, а сьогодні його нема.

Раміз Юнус про можливість реформ в ООН: дивіться відео

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