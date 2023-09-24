ООН ничего не решает, – Юнус предположил, возможно ли ее реформировать

ООН не предпринимает конкретных действий относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Россия является членом Совета Безопасности ООН и имеет право "вето". ООН нужно реформировать.

Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус. Однако, по его словам, пока не окончится война в Украине, реформ в ООН не состоится.

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Назрели реформы

Рамиз Юнус отметил, что сейчас ООН ничего не решает из-за образовавшейся внутри организации системы. В Совет Безопасности ООН входит 5 постоянных членов: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Трудно найти общее решение в таком составе.

Поэтому, конечно, реформы назрели. Я думаю, пока эта война не окончится, никаких реформ не будет. Реформы "Лиги наций" после Второй мировой войны привели к созданию ООН. В "Лиге наций" не было права "вето". В 1940 году оттуда изгнали СССР после агрессии относительно Финляндии, а через 5 лет они – одни из основателей ООН. Если бы Гитлер победил, он был бы основателем? Сталин и Гитлер – это две стороны одной медали,

– сказал он.

Политолог подчеркнул, что в таких организациях должен быть четкий механизм моментального реагирования на разные события, а сегодня его нет.

Рамиз Юнус о возможности реформ в ООН: смотрите видео

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