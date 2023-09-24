ООН ничего не решает, – Юнус предположил, возможно ли ее реформировать
ООН не предпринимает конкретных действий относительно полномасштабного вторжения России в Украину. Россия является членом Совета Безопасности ООН и имеет право "вето". ООН нужно реформировать.
Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус. Однако, по его словам, пока не окончится война в Украине, реформ в ООН не состоится.
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Назрели реформы
Рамиз Юнус отметил, что сейчас ООН ничего не решает из-за образовавшейся внутри организации системы. В Совет Безопасности ООН входит 5 постоянных членов: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Трудно найти общее решение в таком составе.
Поэтому, конечно, реформы назрели. Я думаю, пока эта война не окончится, никаких реформ не будет. Реформы "Лиги наций" после Второй мировой войны привели к созданию ООН. В "Лиге наций" не было права "вето". В 1940 году оттуда изгнали СССР после агрессии относительно Финляндии, а через 5 лет они – одни из основателей ООН. Если бы Гитлер победил, он был бы основателем? Сталин и Гитлер – это две стороны одной медали,
– сказал он.
Политолог подчеркнул, что в таких организациях должен быть четкий механизм моментального реагирования на разные события, а сегодня его нет.
Рамиз Юнус о возможности реформ в ООН: смотрите видео
Россия в Совете Безопасности ООН: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил 20 сентября на заседании Совета Безопасности ООН. В частности, он раскритиковал присутствие России в Совете Безопасности ООН. Страна-агрессор незаконно является членом Совбеза из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, там сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия, подчеркнул украинский лидер.
- По его словам, право "вето" в руках России – это то, что загнало ООН в тупик. Зеленский добавил, что многолетние разговоры и проект реформирования ООН должны стать процессом реформирования организации. Применение права "вето" нуждается в реформе, и она может стать ключевой.
- В Германии выступили против предложения президента Украины Владимира Зеленского по исключению России из Совбеза ООН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин также против предложения лишить Россию права "вето" в Совбезе. В то же время она раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.