Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Заметив, что Германия – против и предложения лишить Россию права вето в Совбез и.
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"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", – сказала Бербок.
В то же время министр раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.
"Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", – добавила глава МИД Германии.
Что известно об инициативе Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября выступил на Генассамблее ООН, где раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.
Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.