Президент Украины во время выступления подчеркнул, что ООН должна своими действиями остановить кровопролитную войну, которую развязала Россия. Более того, Зеленский подчеркнул, что ООН должна защищать принципы своего Устава.

Единственный источник этой войны – это Россия, – Зеленский выступил на Совбезе ООН

Украинские солдаты делают кровью то, что должна делать ООН

Свое выступление на заседании Совбеза Зеленский начал с призыва ООН к реальным действиям. Он подчеркнул, что Организация своими голосованиями и решениями должна остановить российскую агрессию.

Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также назвал условия, при которых возможно полное прекращение боевых действий:

полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России с суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Лишь выполнение таких двух пунктов принесет в результате честное, надежное и полное прекращение боевых действий", – заявил Президент Украины.

Зеленский также заявил, что для реализации украинской Формулы мира, возможно, необходимо реформировать ООН. Впрочем, он призывает не бояться реформ и подчеркнул, что Украина, совместно с участвующими в Формуле мира членами ООН, готова работать над соответствующими проектами резолюций и поправок в Устав ООН.

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