Президент Украины принял участие в заседании Совета Безопасности ООН на тему "Поддержание принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины". Это мероприятие состоялось в среду, 20 сентября.

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Зеленский напомнил о сущности России

Во время своего выступления Зеленский задал вопрос, почему Россия до сих пор имеет членство в ООН. Он напомнил, что идут 574 сутки противостояния российской агрессии. За это время государство-террорист убило по меньшей мере десятки тысяч украинцев и сделало миллионы людей беженцами, разрушив их дома.

Выступление Зеленского в ООН: смотрите видео



Глава государства напомнил, что эта война является непровоцированной и преступной агрессией России против Украины. Государство-террорист хочет захватить украинские территории и ресурсы.

Зеленский поблагодарил все тех страны, которые признали российскую агрессию нарушением Устава ООН.

Украина осуществляет свое право на самооборону. Помогать Украине в этом оружием. применением санкций, оказанием всестороннего давления на агрессора, голосованием за соответствующие резолюции – означает помогать защищать Устав ООН,

– подчеркнул он.

По его словам, резолюции Генассамблеи ООН подтверждают факт, что единственным источником этой войны является Россия. Это ничего не изменило для страны-агрессорки в ООН, но именно такие ситуации изменили все для самой ООН.

Зеленский раскритиковал ООН

Президент призвал признать, что Организация Объединенных Наций находится в тупике касательно агрессий.

Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Лидеры мира ищут новые площадки, альянсы, которые могли бы снизить катастрофический объем проблем, которые здесь в этих стенах встречают риторику, а не решение. Встречают стремление к компромиссам с убийцами, а не защиту жизни,

– сказал глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что защита жизни должна быть бескомпромиссной, чтобы считаться успешной.

Он также заявил, что после распада СССР Россия незаконно занимает место в Совбезе благодаря своим закулисным манипуляциям. Он назвал представителей Кремля лжецами, чья работа заключается в оправдывании агрессии и геноцида со стороны России.

По его словам, все действия ООН, которые могли бы остановить эту агрессию, разбиваются о привилегии России. Зеленский заявил, что эту организацию загнало в тупик само право вето в руках страны-агрессорки.

Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть лишь у нескольких и которое используется одним – Россией – в ущерб всем остальным членам ООН. В эти дни в Генассамблее очень часто звучит слово "неравенство". О неравенстве говорят разные нации – и те, кто больше, и те, кто меньше. Именно неравенство делает сейчас ООН недееспособной,

– заметил украинский лидер.

Что предложил президент

Президент выступил на реформу применения права вето, чтобы вернуть силу Уставу ООН ради глобального мира и безопасности. По его мнению, Генеральной Ассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето, потому что Россия по собственной воле не отдаст украденные привилегии. Он назвал это первым шагом.

Если войну невозможно остановить из-за того, что все усилия блокируются вето агрессора или потворствующим агрессору, нужно выносить этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. При условии набирания двух третей голосов, отражающих волю наций и из Азии, и из Африки, из Европы, из обеих Америк, из региона Тихого океана – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами,

– объяснил Зеленский.

Как отметил глава государства, второй шаг состоит в том, чтобы сделать Совбез ООН полностью подотчетным перед нациями мира. Зеленский поддержал идею расширения представительств наций в этом органе, чтобы круг постоянных членов Совбеза отражал современность и справедливость.

По его словам, Азия заслуживает более широкого постоянного представительства, ведь Япония, Индия и исламский мир до сих пор находятся "за бортом". В связи с изменениями в мире постоянными членами Совбеза должны стать страны Латинской Америки, государства Тихого океана и Германия.

Президент Украины предложил расширить доступ и участие в Совете Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной ассамблеи, которые не признаны агрессорами. Если любое государство, являющееся членом Совбеза, идет агрессией против любой другой нации, то участие такой страны должно приостанавливаться.

По словам главы государства, третий шаг – это создание системы превенции агрессий с помощью раннего реагирования на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Это могут быть мощные санкции, вводимые уже на этапе, когда собирается армия для вторжения, и другие механизмы. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совбеза автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Зеленский объяснил Формулу мира

Глава государства рассказал детали украинской Формулы мира, сосредоточив внимание на 5-м пункте под названием "Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка". На примере нашего государства Зеленский указал на перечень действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности оставалась крепкой.

Как пояснил президент, сначала Россия должна вывести все свои войска, включая Черноморский флот, наемников и квазивоенные формирования со всей суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года. После этого Украина должна вернуть полный и эффективный контроль над всеми государственными границами и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Собственно, только выполнение таких двух пунктов приведет к честному, надежному и полному прекращению боевых действий,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер призвал действовать уже сейчас и не бояться реформ. Он отметил, что Украинская формула мира может стать глобальной, ведь ее пункты основаны исключительно на принципах Устава ООН и резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей.