Небензя во время заседания Совбеза ООН обратился к председательствующему на заседании премьер-министру Эди Рами из Албании, сказав, что тот якобы поспешил объявить, что решение о выступлении Зеленского было принято, пишет 24 Канал.

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Небензя устроил истерику из-за выступления Зеленского в Совбезе ООН

"Мы хотим спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины слово перед выступлениями членов Совета безопасности, которые также представлены здесь на уровне глав государств и правительств", – сказал приспешник Путина.

Небензя жаловался, что, мол, Зеленскому предоставили привилегию выступать первым, и угрожал Албании, что ее председательство якобы будет "запятнано".

Представитель России сетовал, что для стран Запада законы якобы "неписаны". Позже Небензя сказал, что Россия не против выступления Зеленского, но это должно быть осуществлено в соответствии с "процедурами".

Действующий председательствующий ответил постпреду России, что выступление Зеленского – "это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики", поскольку Зеленский и в прошлом году выступал первым. И добавил: "Давайте вы (Россия – 24 Канал) прекратите войну, и господин Зеленский не будет выступать".

Представитель Албании подчеркнул, что Совбезу важно услышать Зеленского, поскольку "определенные действия предпринимаете именно вы (россияне – 24 Канал), а не мы".

В ответ покрасневший от злости Небензя поплакался, чтобы представитель Албании, мол, не давал политических оценок. На этом агония прихвостня Путина закончилась.

В конце концов Владимир Зеленский произнес свою речь после генсека ООН Антониу Гутерриша.

Что сказал Зеленский