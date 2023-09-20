Об этом заявил президент Владимир Зеленский. 20 сентября он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает 24 канал.

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В кресле России сидят лжецы

Зеленский раскритиковал присутствие России в Совбезе ООН.

В этом кресле в Совбезе, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, совершаемый Россией,

– заявил украинский лидер.

По его словам, вето в руках агрессора – это то, что загнало ООН в тупик.

"Кем бы вы ни были, существующая система ООН делает вас все равно меньше, чем право вето, которое есть лишь у нескольких и которое используется одним – Россией – в ущерб всем остальным членам ООН", – подчеркнул президент.

Он добавил, что многолетние разговоры и проект реформирования ООН должны стать процессом реформирования Организации. Применение права вето требует реформы, и она может стать ключевой.

"Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной. Генеральной Ассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг", – отметил глава государства.

Он убежден, что при условии вступления двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такова Резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами.

Также Зеленский наметил следующие 2 шага:

Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. Президент приветствует предложения разных лидеров расширить представительство наций в Совете Безопасности. Ведь круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность.

нациям мира. Президент приветствует предложения разных лидеров расширить представительство наций в Совете Безопасности. Ведь круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность. Нужна система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Среди прочего – мощные санкции против агрессора. По словам украинского лидера, каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что потеряет, когда это сделает. Вопрос о применении превентивных санкций должен быть вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Обратите внимание! Президент 18 сентября прибыл в США. Сразу из аэропорта он поехал к украинским героям, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в Штатах. В планах Зеленского – Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности ООН и ряд двусторонних встреч.