Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус. Однак, за його словами, поки не закінчиться війна в Україні, реформ в ООН не відбудеться.
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Назріли реформи
Раміз Юнус зауважив, що зараз ООН нічого не вирішує через систему, яка утворилась всередині організації. У Раду Безпеки ООН входить 5 постійних членів: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія. Важко знайти спільне рішення у такому складі.
Тому звичайно, реформи назріли. Я думаю, поки ця війна не закінчиться, ніяких реформ не буде. Реформи "Ліги націй" після Другої світової призвели до створення ООН. У "Лізі націй" не було права "вето". У 1940 році звідти вигнали СРСР після агресії щодо Фінляндії, а через 5 років вони – одні з засновників ООН. Якби Гітлер переміг би, то він був би засновником? Сталін та Гітлер – це дві сторони однієї медалі,
– сказав він.
Політолог підкреслив, що у таких організаціях повинен бути чіткий механізм моментального реагування на різні події, а сьогодні його нема.
Раміз Юнус про можливість реформ в ООН: дивіться відео
Росія у Раді Безпеки ООН: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 20 вересня виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Зокрема, він розкритикував присутність Росії в Раді Безпеки ООН. Країна-агресорка незаконно є членом Радбезу через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, там сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія, наголосив український лідер.
- За його словами, право "вето" в руках Росії – це те, що загнало ООН у глухий кут. Зеленський додав, що багаторічні розмови та проєкт щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування організації. Застосування права "вето" потребує реформи, і вона може стати ключовою.
- Натомість у Німеччині виступили проти пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо виключення Росії з Радбезу ООН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін також проти пропозиції позбавити Росію права "вето" у Радбезі. Водночас вона розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.