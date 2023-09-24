Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус. Однак, за його словами, поки не закінчиться війна в Україні, реформ в ООН не відбудеться.

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Назріли реформи

Раміз Юнус зауважив, що зараз ООН нічого не вирішує через систему, яка утворилась всередині організації. У Раду Безпеки ООН входить 5 постійних членів: США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія. Важко знайти спільне рішення у такому складі.

Тому звичайно, реформи назріли. Я думаю, поки ця війна не закінчиться, ніяких реформ не буде. Реформи "Ліги націй" після Другої світової призвели до створення ООН. У "Лізі націй" не було права "вето". У 1940 році звідти вигнали СРСР після агресії щодо Фінляндії, а через 5 років вони – одні з засновників ООН. Якби Гітлер переміг би, то він був би засновником? Сталін та Гітлер – це дві сторони однієї медалі,

– сказав він.

Політолог підкреслив, що у таких організаціях повинен бути чіткий механізм моментального реагування на різні події, а сьогодні його нема.

Раміз Юнус про можливість реформ в ООН: дивіться відео

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