Росія відповідає за руйнацію "відкритого неба", – МЗС України

Президент Росії Володимир Путін підписав денонсацію Договору про відкрите небо. В МЗС України наголосили, що такий крок став несподіваним не лише для України, а й для всіх держав-учасниць ДВН.

В пресслужбі МЗС наголосили, що Москва довершує курс, який розпочала ще у 2000-х роках. Мета Росії – руйнувати всі режими, які сприяли військовій стриманості у Європі.

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Росія не виконувала зобов'язання Договору добросовісно

Так Росія змогла створити умови та підготувати збройну агресію проти Грузії та України. Від цього напрямку Москва не відійшла і сьогодні.

Росія припинила добросовісне виконання зобов'язань за ДВН та почала його грубо порушувати ще у 2008 – 2010 роках, здійснивши агресію проти Грузії. Внаслідок агресії частина окупованих грузинських територій була de-facto вилучена із зони застосування ДВН,

– наголосили в українському дипвідомстві.

Окупувавши Крим та окремі райони Донбасі Росія також вилучила з-під дії Договору. Загалом мовиться про 57 тисяч квадратних метрів, 44 тисячі з яких – тимчасово окуповані українські території.

Саме дії Росії змусили США вийти з ДВН

В МЗС України вважать, що саме дії Росії змусили США вийти з Договору про відкрите небо, адже він до цього часу вже був спотворений.

Тому саме Росія несе відповідальність за триваючу руйнацію режиму "відкритого неба" та ерозію міжнародної архітектури контролю над озброєнням,

– додали в міністерстві.

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Документ про денонсацію ДВН Росією оприлюднили 7 червня

Зазначимо, що документ про денонсацію Росією Договору про відкрите небо оприлюднили 7 червня. Раніше його вже схвалила Рада Федерацій та підписав глава Кремля.