За вихід з Договору про відкрите небо Держдума Росії проголосувала ще 19 травня. Окрім того, документ вже розглянула Рада Федерації.

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У Кремлі заявили, що причиною такого рішення став вихід США з Договору про відкрите небо. Це сталося 22 листопада 2020 року.

Влада США аргументувала своє рішення невиконанням з боку Росії своїх зобов'язань у межах договору.

Завдяки цьому (виходу з договору – 24 канал) Америка стає ще більш безпечною, адже Росія як і раніше не виконує свої зобов'язання,

– наголосив держсекретар США Майк Помпео.

Тим часом Росія заявила, що ці звинувачення начебто є "надуманим приводом".

Зверніть увагу! Договір про відкрите небо 23 держав-членів ОБСЄ уклали 24 березня 1992 року у столиці Фінляндії. Зокрема, його підписали США та Росія. Документ дозволяв здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.