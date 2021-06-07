За вихід з Договору про відкрите небо Держдума Росії проголосувала ще 19 травня. Окрім того, документ вже розглянула Рада Федерації.
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У Кремлі заявили, що причиною такого рішення став вихід США з Договору про відкрите небо. Це сталося 22 листопада 2020 року.
Влада США аргументувала своє рішення невиконанням з боку Росії своїх зобов'язань у межах договору.
Завдяки цьому (виходу з договору – 24 канал) Америка стає ще більш безпечною, адже Росія як і раніше не виконує свої зобов'язання,
– наголосив держсекретар США Майк Помпео.
Тим часом Росія заявила, що ці звинувачення начебто є "надуманим приводом".