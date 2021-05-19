Відповідний закон Володимир Путін вніс у нижню палату парламенту 11 травня. Після Держдуми документ має розглянути ще й Рада Федерації.

Важливо Путіну незручно говорити з Байденом про Україну, – Мусієнко про вихід з угоди про відкрите небо

Чому Росія вийшла з угоди

У Кремлі звинуватили у цьому США, які покинули Договір про відкрите небо ще у листопаді 2020 року. У Вашингтоні наголосили, що сталося це через невиконання Росією своїх зобов'язань у межах договору.

Натомість Росія вважає ці звинувачення "надуманим приводом" і такі дії США, на їхню думку, порушили баланс інтересів інших держав-учасниць.

Раніше речник Пентагону Джонатан Хоффман розповів, що з 2017 року США заявляли про численні порушення Росією угоди. Це стосувалося:

зменшення радіусу польотів над Калінінградом до 500 кілометрів, що впливає на прозорість у воєнізованому регіоні;

обмеження польотів у 10-кілометровій зоні на кордоні Грузії та Росії.

Що передбачає Договір про відкрите небо

Це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів. Договір уклали 24 березня 1992 року у столиці Фінляндії представники 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США та Росія.

Що означає вихід Росії

Після підписання документу про вихід Росії з Договору про відкрите небо інші учасники не зможуть здійснювати обльоти територій один одного.