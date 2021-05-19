Соответствующий закон Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 11 мая. После Госдумы документ должен рассмотреть еще и Совет Федерации.

Важно Путину неудобно говорить с Байденом об Украине, – Мусиенко о выходе из соглашения об открытом небе

Почему Россия вышла из соглашения

В Кремле обвинили в этом США, которые покинули Договор об открытом небе еще в ноябре 2020 года. В Вашингтоне подчеркнули, что произошло это из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора.

При этом Россия считает эти обвинения "надуманным поводом" и такие действия США, по их мнению, нарушили баланс интересов других государств-участников.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман рассказал, что с 2017 года США заявляли о многочисленных нарушениях Россией соглашения. Это касалось:

уменьшения радиуса полетов над Калининградом до 500 километров, что влияет на прозрачность в военизированном регионе;

ограничения полетов в 10-километровой зоне на границе Грузии и России.

Что предусматривает Договор об открытом небе

Это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор заключили 24 марта 1992 года в столице Финляндии представители 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Что означает выход России

После подписания документа о выходе России из Договора об открытом небе другие участники не смогут совершать облеты территорий друг друга.