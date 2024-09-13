Росія виробляє новий дрон-камікадзе із китайськими компонентами, – Reuters

Росія торік розпочала виробництво нового ударного безпілотника великої дальності "Гарпія-А1". Він виготовляється з використанням китайських компонентів.

Іжевський електромеханічний завод "Купол", який є дочірнім підприємством російського державного концерну "Алмаз-Антей", виготовив понад 2500 "Гарпій" із липня 2023 року до липня 2024-го.

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Росіяни виготовляють новий дрон "Гарпія"

За даними розвідувальних джерел, Росія застосовує безпілотник "Гарпія" для ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Цей дрон зовні схожий на Shahed, але має ряд особливостей, таких як унікальне кріплення болтами та двигуни Limbach L-550 E, повідомляють представники європейської розвідки. Спочатку німецької розробки ці двигуни тепер виробляються в Китаї компанією Xiamen Limbach.

Відповідно до контракту, укладеного в першому кварталі 2023 року між Міністерством оборони Росії і компанією "Купол", на розробку нових безпілотників було виділено понад 1 мільярд рублів (близько 10 мільйонів євро). Прототип безпілотника "Гарпія" було запущено у першій половині минулого року.

Довідка. Злітна вага "Гарпії" становить менш як 300 кілограмів, максимальна дальність польоту – 1500 кілометрів, приблизно така ж, як і в іранських безпілотників Shahed-136.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Семюел Бендетт вважає, що якщо інформація про виробництво "Гарпії" підтвердиться, це стане ознакою того, що Росія уникає залежності від іранських технологій у галузі далекобійних безпілотників.

Якщо це станеться, це може означати, що Росія тепер може більше покладатися на внутрішні розробки, а також, вочевидь, на Китай, оскільки обидві сторони у цій війні залежать від багатьох китайських компонентів для виробництва безпілотників,

– вважає Бендетт.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін здійснює суворий контроль за експортом товарів, які можуть мати військове призначення.