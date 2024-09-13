Россия производит новый дрон-камикадзе с китайскими компонентами, – Reuters

Россия в прошлом году начала производство нового ударного беспилотника большой дальности "Гарпия-А1". Он изготавливается с использованием китайских компонентов.

Ижевский электромеханический завод "Купол", который является дочерним предприятием российского государственного концерна "Алмаз-Антей", изготовил более 2500 "Гарпий" с июля 2023 года по июль 2024-го.

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Россияне изготавливают новый дрон "Гарпия"

По данным разведывательных источников, Россия применяет беспилотник "Гарпия" для ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Этот дрон внешне похож на Shahed, но имеет ряд особенностей, таких как уникальное крепление болтами и двигатели Limbach L-550 E, сообщают представители европейской разведки. Изначально немецкой разработки эти двигатели теперь производятся в Китае компанией Xiamen Limbach.

В соответствии с контрактом, заключенного в первом квартале 2023 года между Министерством обороны России и компанией "Купол", на разработку новых беспилотников было выделено более 1 миллиарда рублей (около 10 миллионов евро). Прототип беспилотника "Гарпия" был запущен в первой половине прошлого года.

Справка. Взлетный вес "Гарпии" составляет менее 300 килограммов, максимальная дальность полета – 1500 километров, примерно такая же, как и у иранских беспилотников Shahed-136.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Сэмюэл Бендетт считает, что если информация о производстве "Гарпии" подтвердится, это станет признаком того, что Россия избегает зависимости от иранских технологий в области дальнобойных беспилотников.

Если это произойдет, это может означать, что Россия теперь может больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на Китай, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства беспилотников,

– считает Бендетт.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин осуществляет строгий контроль за экспортом товаров, которые могут иметь военное назначение.