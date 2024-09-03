Приліт стався під час евакуації: Полтавська міська рада про удар по Інституту зв'язку

Країна-агресорка 3 вересня завдала удару двома балістичними ракетами по Полтаві, було влучення в Інститут зв'язку. Щонайменше півсотні людей загинуло. Пошукова операція триває, людей продовжують діставати з-під завалів.

Волонтерка та депутатка Полтавської міської ради Юля Городчаніна розповіла 24 Каналу, що часу на евакуацію до укриттів було обмаль. В Полтаві зараз діє цілодобова гаряча лінія, а станція переливання крові закликає містян стати донорами через велику потребу в крові.

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Деталі кривавого удару по Інституту зв'язку

За словами депутатки, станом на вечір 3 вересня відомо про 51 загиблого та понад 200 постраждалих, які зараз перебувають у лікарнях міста. Близько 20 людей ще можуть перебувати під завалами. За даними ДСНС, пошукова операція триватиме і в нічний період.

Пройшло менше однієї хвилини від моменту сигналу повітряної тривоги до прильоту. Ракети летіли одна за одною, тобто інтервал був близько хвилини. Люди потрапили під удар саме в момент евакуації,

– пояснила Городчаніна.

Крім самого об'єкту будівлі Інституту зв'язку також триває дослідження стану будівель навколо нього. Пошкоджено багатоповерхівки житлового сектору, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Депутатка розповіла, що реагування екстрених служб було швидким. Медична допомога та особовий склад, який перебував на території освітнього центру максимально швидко здійснювали заходи з реагування та евакуації людей до лікарень.

Дуже велика кількість людей в один момент потребувала евакуації. Для цього були залучені всі сили,

– додала Городчаніна.

В Полтаві діє цілодобова лінія департаменту охорони здоров'я. Звернутись туди можуть батьки та рідні, які шукають своїх близьким за цим номером – 0505052959.

Також Полтавська станція переливання крові закликає містян до кінця тижня стати донорами крові. Для здачі крові можна прийти за адресою вул. Шевченка, 23.

Якщо є бажання допомогти ще якось, варто слідкувати за перевіреними організаціями та медичними закладами, які збирають кошти або конкретний список медикаментів. Тоді кошти будуть справді за закликом оперативно направлені,

– зауважила депутатка.

Вона додала, що зараз питання військової допомоги для максимальної безпеки закладів освіти є дуже важливим. Існування освітнього процесу в умовах постійних обстрілів є складним.