Про це в етері "Радіо Свободи" розповів речник ДСНС України Олександр Хорунжий. Він наголосив, що рятувальні роботи на місці влучання у Полтаві також ускладнені через постійні тривоги.

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Як тривають рятувальні роботи у Полтаві після атаки

Хорунжий наголосив, що у Полтаві після атаки зруйнована шестиповерхова будівля. На цей час на місці проводять саме пошуково-рятувальні роботи.

"Створено 5 оперативних дільниць, залучені відповідні кінологічні відділення, в тому числі Національної поліції, загалом працюють 5 кінологів, 5 собак", – зауважив речник ДСНС України.

Він також сказав, що рятувальники проводять обстеження місця події далі на виявлення людей, які можуть перебувати під завалами.

З періодичністю у 15 – 20 хвилин оголошується хвилина тиші для того, щоб можна було почути людей, які можуть перебувати під завалами,

– підкреслив Олександр Хорунжий.

Скільки техніки й особового складу працює на місці удару

Речник ДСНС розповів, що до ліквідації цієї надзвичайної ситуації залучено понад 200 рятувальників і 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки, фронтальні навантажувачі, самоскиди, крани.

"Працює ще додатково мобільний рятувальний центр швидкого реагування, це саме так можна назвати спецпідрозділ ДСНС, який саме спеціалізується на професіональному розборі завалів і на роботах на висоті", – наголосив Хорунжий.

Він також пояснив, що рятувальники враховують і безпековий компонент, тому що в Полтавській області час від часу оголошують повітряну тривогу. Тому відповідно до безпекових алгоритмів, рятувальники можуть припиняти роботи та відновлювати їх, доки не пройде повітряна тривога, це, звичайно, затягує той час, який необхідний для ліквідації наслідків ворожого удару.