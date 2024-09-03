Об этом в эфире "Радио Свободы" рассказал представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Он отметил, что спасательные работы на месте попадания в Полтаве также затруднены из-за постоянных тревог.

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Как продолжаются спасательные работы в Полтаве после атаки

Хорунжий отметил, что в Полтаве после атаки разрушено шестиэтажное здание. В настоящее время на месте проводят именно поисково-спасательные работы.

"Создано 5 оперативных участков, привлечены соответствующие кинологические отделения, в том числе Национальной полиции, в целом работают 5 кинологов, 5 собак", – отметил представитель ГСЧС Украины.

Он также сказал, что спасатели проводят обследование места происшествия дальше на выявление людей, которые могут находиться под завалами.

С периодичностью в 15 – 20 минут объявляется минута тишины для того, чтобы можно было услышать людей, которые могут находиться под завалами,

– подчеркнул Александр Хорунжий.

Сколько техники и личного состава работает на месте удара

Представитель ГСЧС рассказал, что к ликвидации этой чрезвычайной ситуации привлечено более 200 спасателей и 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники, фронтальные погрузчики, самосвалы, краны.

"Работает еще дополнительно мобильный спасательный центр быстрого реагирования, это именно так можно назвать спецподразделение ГСЧС, который именно специализируется на профессиональном разборе завалов и на работах на высоте", – отметил Хорунжий.

Он также пояснил, что спасатели учитывают и компонент безопасности, потому что в Полтавской области время от времени объявляют воздушную тревогу. Поэтому в соответствии с алгоритмами безопасности, спасатели могут прекращать работы и восстанавливать их, пока не пройдет воздушная тревога, это, конечно, затягивает то время, которое необходимо для ликвидации последствий вражеского удара.