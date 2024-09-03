Сообщается о десятках погибших и почти двух сотнях раненых. Все, что известно о трагедии в Полтаве, передает 24 Канал.

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Попадание в учебное заведение в Полтаве

Около 09:10 3 сентября в Полтаве прогремели взрывы. Воздушную тревогу в регионе объявили за 2 – 3 минуты до взрывов.

После полудня в Минобороны Украины сообщили, что враг нанес удар по учебному заведению двумя баллистическими ракетами. В оборонном ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что враг попал по военному Институту связи в Полтаве и соседней больнице. Было разрушено одно из зданий учебного заведения, под завалами оказались люди.

Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Уже зафиксировано под сотню заявлений о поврежденном имуществе.

Что известно о жертвах и пострадавших

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Спасательные службы с учетом безопасности будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех,

– отметил он.

Зеленский в обращении сообщил, что в результате российского удара по Полтаве погиб по меньшей мере 41 человек, более 180 человек ранены.

Реакция на трагедию в Полтаве

Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

Обязательно российская с**лочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей,

– сказал Зеленский.

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в регионе с 4 сентября объявлен трехдневный траур.

"Полтава. Это очередное, системное преступление россиян. Трагедия. Соболезнования родным и близким погибших", – написал председатель ОП Андрей Ермак.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что атака на Полтаву – это очередное доказательство того, что враг не имеет ни чести, ни совести. Он не остановится ни перед чем, чтобы посеять страх и страдания. По словам Уполномоченного по правам человека, мир должен увидеть и осудить эти варварские действия. Полтава, как и вся Украина, никогда не простит этого террора.