Еще 180 человек были ранены. Владимир Зеленский рассказал, что по городу ударили двумя баллистическими ракетами.

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Сколько людей погибло и пострадало

В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по Полтаве погиб по меньшей мере 41 человек.

Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами,

– рассказал президент.

Зеленский рассказал, что многие были спасены. Ранены более 180 человек. Президент поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств трагедии. К спасательной операции привлечены все необходимые службы.

Он также поблагодарил каждого, кто с первых минут российского удара помогает пострадавшим и спасает жизни. Он отметил, что "российская сволочь" понесет ответственность за атаку.

"И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей. Вечная память всем, чьи жизни забраны Россией!", – подчеркнул Зеленский.