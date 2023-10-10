У росіян є один навик, як "не програвати"

Повчальне про ворога і нас. Є річ, яка мене завжди дивувала у росіянах під час наших газових бійок з ними. Це їхня здатність не впадати у смуток, яких би серйозних ударів ми їм не завдали. Принаймні, публічно. Це такий різновид fake it till you make it – вдавай, аж поки повірять. Типу, поки ти не виглядаєш переможеним, то тебе й не перемогли.

Росіяни повністю ігнорують реальність

Хто пам'ятає в Росії, що "Газпром" віддав нам за рішенням суду газу на 2 мільярди доларів і грошима 3 мільярди доларів? Та ніхто, яка "дрібниця", і взагалі, не дуже-то й "Газпрому" цих грошей хотілося.

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У нас публіка очікує 100% перемоги. Не приведи Боже, 98%. Наше щастя не буде повним. Тому усі притомні публічні спікери намагаються применшувати очікування і рапортувати про результати, тільки коли вони вже є.

Натомість наші феєричні сусіди мають надзвичайну здатність ігнорувати власні провали. Будуть удавати, що все прекрасно, за планом, під контролем, аж до "отріцатєльного всплитія".

Бувалі бійці з "Газпромом" пам'ятають, що єдина країна, яка ввела санкції щодо постачання російського газу трубопроводами до Європейського Союзу – це сама Росія. Це на додачу до гоп-стопівських вимог перейти на розрахунки в рублях, обрізання обсягів для компаній з "недружніх країн" і перекриття "Північного потоку" за вказівкою Кремля.

У результаті "Газпром" втратив ключовий для себе експортний ринок і був змушений заглушити свій видобуток на 25%.

А 25% це серйозно, це вимагає пояснень. Тому, з властивою їм простотою, газпромівці натякають на "політично вмотивовані рішення у низці країн". Хоча по факту такі рішення робила лише одна країна – їхня.



Як Росія вдає реальність / Скриншот авторки

Таке впевнене нахабство заходить не лише у російських та українських медіа, а й у західних. У країнах, де люди добровільно йдуть з посад через якісь пікантні скандали, просто не вкладається у головах, що можна аж отак брехати.

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Росію можна перемогти

Для нас тут є кілька висновків:

по-перше, не вестися на переможні (та будь-які) заяви від росіян, зокрема і від "хороших" росіян, імплантованих де-небудь у Ризі. Факт може бути дуже інакший;

по-друге, наше зрадолюбство – це, звичайно, наша секретна суперзброя, щоб заплутати ворогів. Але і не опускати руки, коли щось не вдається, це об'єктивно корисний скіл для живучості;

по-третє, їх можна перемагати, це відносно нескладно, і це хороша новина. Але немає такої поразки, яка буде для них нестерпною ганьбою.

Тому і нам не можна зупинятися у протидії їм на всіх напрямках. У світу коротка пам'ять, ці партії можна грати знову і знову. Головне, не вставати надовго з-за столу.