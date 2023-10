У росіян є один навик, як "не програвати"

13:05

Повчальне про ворога і нас. Є річ, яка мене завжди дивувала у росіянах під час наших газових бійок з ними. Це їхня здатність не впадати у смуток, яких би серйозних ударів ми їм не завдали. Принаймні, публічно. Це такий різновид fake it till you make it – вдавай, аж поки повірять. Типу, поки ти не виглядаєш переможеним, то тебе й не перемогли.