В Ізраїль вдерлася не "друга армія світу"

Ізраїль не побачив масованої підготовки бойовиків фактично на власній території. Сектор Гази – це ізраїльський Донбас, який Єрусалим вельми щільно контролює по зовнішньому контуру.

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Але ж ми достеменно знаємо, які незаконні збройні формування створюються у нас на Донбасі, кількість тамтешніх терористів, де базуються, хто їх очолює, яка і звідки зброя, які в них плани.

Як всього цього не могли помітити спецслужби у Секторі Газа, які технічно і фінансово значно потужніші, ніж українські – це надзвичайна загадка. Або звичайна змова.

Ще одна відмінність ситуації в тому, що нас 2 місяці попереджали про те, що готується напад. На найвищому рівні попереджали. Але українська влада чомусь була абсолютно переконана, що напад якщо і відбудеться, то обмежиться лише Донбасом. Сподіваюся, свого часу суспільство дізнається, на чому базувала така дивна впевненість.

На відміну від України, до Ізраїлю вдерлися здебільшого іррегулярні угрупування – погано озброєні та не дуже навчені. Але їм вдалося не тільки помітно просунутися на територію Ізраїлю, але й захопити декілька воєнних баз і бронетехніку на них.

До нас увійшла професійна армія, озброєна всім чим завгодно, яка попередньо проходила довготривалі навчання. Але нічого подібного захопленню танків в Україні не відбувалося — наші частини, навіть на Півдні, відходили організовано, техніку не залишали. А там, де були підготовані позиції, як на Донбасі, відразу чинили успішний спротив.

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Існуванню держави Ізраїль насправді нічого не загрожує

Так само як проти нас Росія, сили вторгнення ХАМАС використовують ракети, а також безпілотники. Вони мають зовнішні ознаки походження з Ірану. Розвиток подій є підтвердженням тези, яку я неодноразово проголошував публічно: немає і не може бути ППО – ПРО, яке надійно захищає від масованого нападу з повітря.

І у нас, і в Ізраїлю схожа ситуація: ворог хоче нас повністю знищити. Але на відміну від України, Ізраїль здатен повністю зачистити свою територію від нападників протягом декількох діб. Ще місяць – два підуть на спроби знищити командні центри ХАМАС та його ватажків. І все. Це якщо до нападу не долучиться Хезболла, яка має до 100 тисяч підготованих бійців. Однак і в цьому випадку існуванню країни Ізраїль по-справжньому нічого не загрожує. А Україні — так.

Напад на Ізраїль практично не вплине на підтримку України світом, тому що те, що там відбувається, є звичним, хоч це і звучить цинічно. Хоча на певний період відверне увагу від України. Значно більше на нашу підтримку впливає втома світу від України та її проблем.

З початку заснування Ізраїль атакують, він навіть став символом розвитку в умовах перманентної війни. Ось тут полягає головна відмінність: Ізраїль відразу робив все, що можливо, щоб перемагати своїх більших за чисельністю ворогів. В першу чергу, користуючись власними можливостями. Україна на цей шлях досі не встала.

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До речі, якщо Ізраїль отримає незаперечні докази того, що його атакували саме іранськими ракетами і безпілотниками, то теоретично можливо, що по цих виробництвах на території Ірану успішно вдарять якісь літаки й ракети "невідомого походження". І нам це на користь.