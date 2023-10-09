Глобальна "вісь зла" вже сформована

Річ у тому, щоб лідери цивілізованого світу нарешті швидко, дуже швидко, зрозуміли, що це пов'язані події.

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Уже сформована глобальна "вісь зла". Водночас події 2022 – 2023 років можуть бути першими актами нової світової трагедії, якщо негайно та терміново не переглянути підходи до світової безпеки.

Поки їм не хочеться це розуміти, бо це інша відповідальність. Історична. Рівня часів Вінстона Черчилля і Франкліна Рузвельта.

Західній цивілізації доведеться зрозуміти, що затишні та комфортні для Північної Америки та Західної Європи десятиліття скінчилися. Вже вчора потрібен новий рівень та швидкість взаємодії, рішень, дій, сміливості та сили волі нарешті.

І ще треба розуміти, що "глобальний світ, глобальна економіка" не зможуть вийти з цих випробовувань без глобальної кризи. Бо переваги глобального світу дуже швидко беруть на озброєння саме ті, хто хоче знищити західну цивілізацію.

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Зверніть увагу! Чергове загострення між Ізраїлем та ХАМАС трапилося вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики запустили тисячі Ракет по Ізраїлю, а також змогли прорвати кордон на півдні країни. Ізраїльським військам не вдалося передбачити цю атаку. 8 жовтня вперше за 80 років Ізраїль проголосував за офіційне оголошення війни.