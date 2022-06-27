Росіянам бракує деталей до літаків через санкції: ОПК окупантів шукає заміну сотням найменувань

Санкції починають безповоротно впливати на низку галузей економіки країни-агресорки. Зокрема, у Росії вже відчутно страждає літакобудівна сфера.

Підприємства оборонно-промислового комплексу країни-терористки намагаються замінити сотні комплектуючих для своїх літаків. Про це стало відомо завдяки перехопленим матеріалам службового листування росіян Головним управлінням розвідки Міноборони України.

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ОПК Росії шукає аналоги сотням імпортних деталей для літаків

Українська розвідка отримала службове листування між командування 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська область) з керівництвом підприємств ОПК Росії, які виготовляють, ремонтують та обслуговують літаки серій "Ан", "Іл" та "Ту" різних типів і призначення.

У датованій 20-м червня переписці керівництво 8 АД ОсП висловлює занепокоєність відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту російських літаків. Пропонуючи знайти вихід з цієї ситуації, російські підприємства ОПК закликають відпрацювати імпортозаміщення по кожному типу повітряних суден на власній базі.

До слова, у ГУР МО уточнили, що серед комплектуючих, які перестали поставляти до Росії після введення санкцій, зокрема, такі:

системи посадки по маяках;

детектори диму;

метеолокатори;

радіолокаційні системи;

навігаційні системи.

Цікаво, що не вистачає росіянам нині навіть кавоварок та мікрохвильових печей.

Нагадаємо, що раніше голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва сам повідомив, що програму імпортозаміщення у країні-агресорці провалено повністю, а окрім "липових" звітів російських галузевих відомств нічого нового насправді немає.

Втрати російських окупантів станом на 27 червня

До слова, Росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну спровокувала не лише власні економічні втрати. Так, з 24 лютого ЗСУ вже вдалось знищити:

особового складу – близько 35 000 російських окупантів;

російських окупантів; танків ворога – 1 552 одиниці;

бойових броньованих машин загарбників – 3 687 одиниць;

артилерійських систем – 771 одиницю;

реактивних систем – 243 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 101 одиницю;

літаків – 217 одиниць ;

; гелікоптерів – 184 одиниці;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів та катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 575 одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

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