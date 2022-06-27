Россиянам не хватает деталей к самолетам из-за санкций: ОПК ищет замену сотням наименований

Санкции начинают безвозвратно влиять на ряд отраслей экономики страны-агрессора. В частности, в России уже ощутимо страдает самолетостроительная сфера.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса страны-террористки пытаются заменить сотни комплектующих своих самолетов. Об этом стало известно благодаря перехваченным материалам служебной переписки россиян Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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ОПК России ищет аналоги сотням импортных деталей для самолетов

Украинская разведка получила служебную переписку между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская область) с руководством предприятий ОПК России, производящих, ремонтирующих и обслуживающих самолеты серий "Ан", "Ил" и "Ту" различных типов и назначения.

В датированной 20 июня переписке руководство 8 АД ОсП выражает обеспокоенность отсутствием импортных комплектующих для ремонта российских самолетов. Предлагая отыскать выход из данной ситуации, русские компании ОПК призывают отработать импортозамещение по каждому типу воздушных судов на своей базе.

К слову, в ГУР МО уточнили, что среди комплектующих, которые перестали поставлять в Россию после введения санкций, в частности:

системы посадки по маякам;

детекторы дыма;

метеолокаторы;

радиолокационные системы;

навигационные системы.

Интересно, что не хватает россиянам сейчас даже кофеварок и микроволновок.

Напомним, что ранее глава комитета Совета федерации России по конституционному законодательству и госстроительству сам сообщил, что программа импортозамещения в стране-агрессоре провалена полностью, а кроме "липовых" отчетов российских отраслевых ведомств ничего нового на самом деле нет.

Потери российских оккупантов по состоянию на 27 июня

К слову, Россия своим полномасштабным вторжением в Украину спровоцировала не только экономические потери. Так, с 24 февраля ВСУ уже удалось уничтожить:

личного состава – около 35 000 русских оккупантов;

русских оккупантов; танков врага – 1552 единицы;

боевых бронированных машин захватчиков – 3687 единиц;

артиллерийских систем – 771 единица;

реактивных систем – 243 единицы;

средств противовоздушной обороны – 101 единица;

самолетов – 217 единиц ;

; вертолетов – 184 единицы;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей и катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2575 единиц;

специальной техники – 60 единиц.

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