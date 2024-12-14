Чи вдасться Путіну зберегти 2 важливі бази в Сирії

Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії про збереження двох військових баз. За даними іноземних ЗМІ, Кремль наближається до укладення угоди.

Зокрема, росіяни хочуть залишитися у військово-морському порту в Тартусі та на авіабазі в Хмеймімі. У розмові з 24 Каналом військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав, чи зможуть росіяни домовитися й зберегти ці бази.

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Яка доля російських баз у Сирії

Абу Мохаммеда аль-Джулані, який очолив повалення сирійського диктатора Башара Асада, обрав цілком обережний та прагматичний підхід. Сирійські повстанці здивували багатьох, адже їхня поведінка нетипова не тільки для будь-яких повстанських угруповань, а й для ісламських угруповань. На внутрішній арені вони оголосили амністію багатьом з тих, хто служив в армії Асада, чи працював у різних цивільних структурах.

Щодо Росії аль-Джулані сказав, мовляв, повстанці могли знищити російські бази, або завдати їм збитків, але надають перевагу діловому підходу. При тому, що ще за день до того, як припинився вогонь, Росія завдавала бомбових ударів, зокрема по мирних містах,

– мовив Шарп.

На його думку, сирійські повстанці виходять з міркування, що вони переможці й вже розв'язали свою головну проблему. Так, можна було б задовольнити бажання помститися й перебити кілька сотень російські військових, але це б не принесло ніякої користі для майбутнього.

Однак я вважаю, що перебування російської бази у Сирії у минулому вигляді неможливе. Яка необхідність у тому, щоб там перебували російські винищувачі й літали над Сирією,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Він припустив, що російська військова база на аеродромі може функціонуватиме в обмеженому у вигляді перевалочного пункту для нових авантюр росіян в Африці та Лівії. Також може працювати порт у Тартусі, у який заходитимуть російські кораблі для заправки, отримання продовольства тощо.

До слова, Кремль "шокувала" поразка Асада, тож після повалення його режиму 8 грудня Росія розпочала виводити свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі, а також вивозити літаками озброєння з авіабази "Хмеймім".